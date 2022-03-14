Как санкции против России повлияют на Азербайджан?

14 мар. 13:30

Новые западные санкции, введенные против России за начало военной спецоперации на Донбассе, уже сказались на российской экономике, однако их влияние неизбежно распространится и на соседние страны, для которых Россия является важным торгово-экономическим партнером. О том, как проявится эффект от антироссийских санкций в Азербайджане, "Вестник Кавказа" побеседовал с кандидатом экономических наук, доцентом кафедры "Международная экономика" UNEC Эмином Гарибли и экономистом Ровшаном Ибрагимовым.



Эмин Гарибли в первую очередь указал на вызовы, связанные со снижением курса рубля к доллару. "Россия является главным торговым партнером Азербайджана. В азербайджанском импорте уже долгие годы Россия занимает лидирующие позиции, и в том, что касается импорта, у Азербайджана как стратегического союзника РФ проблем не будет. Однако стоит ожидать сложностей в части экспорта в Россию: в результате девальвации рубля нашим экспортерам (а мы поставляем в РФ, прежде всего, сельскохозяйственную продукцию) придется или увеличивать цены в рублях, теряя в конкурентоспособности, или сохранять цены в рублях, теряя прибыльность. В такой ситуации наши компании будут диверсифицировать рынки", - обратил внимание он.



Другой вызов – снижение денежных переводов. "Мы знаем, что в России более миллиона человек азербайджанских граждан и уже российских граждан перечисляют деньги в Азербайджан. В результате снижения покупательной способности рубля социальный уровень населения упадет, как следствие, эти люди будут меньше перечислять денег в республику. При этом надо отметить, что доля переводов из России в Азербайджан сейчас намного ниже, чем в 90-е, поэтому большого влияния на экономику здесь не будет", - заверил Эмин Гарибли.



Экономист подчеркнул, что новые ограничения создают новые возможности. "Кроме того, эти проблемы формируют региональным странам условий для улучшений двусторонних и многосторонних отношений, введения преференций и наращивания кооперации. Я считаю, что уже довольно давно на повестке дня стоит потребность в создании цепочек добавленной стоимости в нашем регионе, то есть западные санкции на деле подтолкнут развитие регионального сотрудничества, включая российско-азербайджанское", - указал он.



Союзнические отношения позволят Азербайджану оперативно решать возникающие вопросы с российским импортом. "Государственные структуры будут проводить мониторинги для того, чтобы наша продовольственная безопасность не подверглась угрозам. Если мы будем активнее сотрудничать с Россией, это приведет к притоку инвестиций в наш регион и к улучшению двусторонних отношений. Эффективное взаимодействие между нашими странами позволит увеличивать нашу долю в международном разделении труда", - заключил Эмин Гарибли.



Ровшан Ибрагимов назвал еще один вызов, связанный с работой граждан Азербайджана в России. "Официально 650 тысяч граждан Азербайджана работают в разных городах России. Если рабочие места будут закрываться, поскольку предприятия не могу работать без импортных поставок, оказавшихся под санкциями, многие могут потерять свою работу. Не говоря о том, что сократятся переводы денег из России в Азербайджан, являющиеся дополнительным доходом для семей, стоит отметить, что люди будут вынуждены возвращаться в республику, поскольку больше не смогут зарабатывать в РФ", - сказал он.



При этом даже с учетом падения курса рубля к доллару экспорт товаров из Азербайджана в Россию может вырасти. "Импорт у России сейчас резко ограничен, поэтому она может начать покупать больше продукции в Азербайджане. Азербайджан – одно из государств, не присоединившихся к антироссийским санкциям, и в России вырастет интерес и к азербайджанскому экспорту, и к реэкспорту товаров третьих стран через республику. Поэтому для российских партнеров и союзников санкции могут иметь и обратный эффект, когда их товарооборот с Россией вырастет. Это касается и Азербайджана, и других стран бывшего Советского Союза, которые сохраняют прежний режим сотрудничества", - обратил внимание Ровшан Ибрагимов.



Также возможные экономические потери удастся компенсировать ростом прибыли от экспорта нефти и газа, чьи цены в настоящее время бьют рекорды. "За счет этого дополнительного дохода Азербайджан сможет, к примеру, обеспечить пособиями по безработице граждан, потерявших работу в России и вернувшихся домой. Напомню, что азербайджанский бюджет рассчитан исходят из цены нефти в $50 за баррель, в то время как сейчас Azeri Light продается дороже $130 за баррель. Это очень большая разница, и дополнительные деньги могут пойти на цели социального страхования и предоставление пособий", - заключил экономист.