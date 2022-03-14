Как санкции против России повлияют на Азербайджан?

Новые западные санкции, введенные против России за начало военной спецоперации на Донбассе, уже сказались на российской экономике, однако их влияние неизбежно распространится и на соседние страны, для которых Россия является важным торгово-экономическим партнером. О том, как проявится эффект от антироссийских санкций в Азербайджане, "Вестник Кавказа" побеседовал с кандидатом экономических наук, доцентом кафедры "Международная экономика" UNEC Эмином Гарибли и экономистом Ровшаном Ибрагимовым.
Эмин Гарибли в первую очередь указал на вызовы, связанные со снижением курса рубля к доллару. "Россия является главным торговым партнером Азербайджана. В азербайджанском импорте уже долгие годы Россия занимает лидирующие позиции, и в том, что касается импорта, у Азербайджана как стратегического союзника РФ проблем не будет. Однако стоит ожидать сложностей в части экспорта в Россию: в результате девальвации рубля нашим экспортерам (а мы поставляем в РФ, прежде всего, сельскохозяйственную продукцию) придется или увеличивать цены в рублях, теряя в конкурентоспособности, или сохранять цены в рублях, теряя прибыльность. В такой ситуации наши компании будут диверсифицировать рынки", - обратил внимание он.
Другой вызов – снижение денежных переводов. "Мы знаем, что в России более миллиона человек азербайджанских граждан и уже российских граждан перечисляют деньги в Азербайджан. В результате снижения покупательной способности рубля социальный уровень населения упадет, как следствие, эти люди будут меньше перечислять денег в республику. При этом надо отметить, что доля переводов из России в Азербайджан сейчас намного ниже, чем в 90-е, поэтому большого влияния на экономику здесь не будет", - заверил Эмин Гарибли.
Экономист подчеркнул, что новые ограничения создают новые возможности. "Кроме того, эти проблемы формируют региональным странам условий для улучшений двусторонних и многосторонних отношений, введения преференций и наращивания кооперации. Я считаю, что уже довольно давно на повестке дня стоит потребность в создании цепочек добавленной стоимости в нашем регионе, то есть западные санкции на деле подтолкнут развитие регионального сотрудничества, включая российско-азербайджанское", - указал он.
Союзнические отношения позволят Азербайджану оперативно решать возникающие вопросы с российским импортом. "Государственные структуры будут проводить мониторинги для того, чтобы наша продовольственная безопасность не подверглась угрозам. Если мы будем активнее сотрудничать с Россией, это приведет к притоку инвестиций в наш регион и к улучшению двусторонних отношений. Эффективное взаимодействие между нашими странами позволит увеличивать нашу долю в международном разделении труда", - заключил Эмин Гарибли.
Ровшан Ибрагимов назвал еще один вызов, связанный с работой граждан Азербайджана в России. "Официально 650 тысяч граждан Азербайджана работают в разных городах России. Если рабочие места будут закрываться, поскольку предприятия не могу работать без импортных поставок, оказавшихся под санкциями, многие могут потерять свою работу. Не говоря о том, что сократятся переводы денег из России в Азербайджан, являющиеся дополнительным доходом для семей, стоит отметить, что люди будут вынуждены возвращаться в республику, поскольку больше не смогут зарабатывать в РФ", - сказал он.
При этом даже с учетом падения курса рубля к доллару экспорт товаров из Азербайджана в Россию может вырасти. "Импорт у России сейчас резко ограничен, поэтому она может начать покупать больше продукции в Азербайджане. Азербайджан – одно из государств, не присоединившихся к антироссийским санкциям, и в России вырастет интерес и к азербайджанскому экспорту, и к реэкспорту товаров третьих стран через республику. Поэтому для российских партнеров и союзников санкции могут иметь и обратный эффект, когда их товарооборот с Россией вырастет. Это касается и Азербайджана, и других стран бывшего Советского Союза, которые сохраняют прежний режим сотрудничества", - обратил внимание Ровшан Ибрагимов.
Также возможные экономические потери удастся компенсировать ростом прибыли от экспорта нефти и газа, чьи цены в настоящее время бьют рекорды. "За счет этого дополнительного дохода Азербайджан сможет, к примеру, обеспечить пособиями по безработице граждан, потерявших работу в России и вернувшихся домой. Напомню, что азербайджанский бюджет рассчитан исходят из цены нефти в $50 за баррель, в то время как сейчас Azeri Light продается дороже $130 за баррель. Это очень большая разница, и дополнительные деньги могут пойти на цели социального страхования и предоставление пособий", - заключил экономист.
Как санкции против России повлияют на Азербайджан?
Новые западные санкции, введенные против России за начало военной спецоперации на Донбассе, уже сказались на российской экономике, однако их влияние неизбежно распространится и на соседние страны, для которых Россия является важным торгово-экономическим партнером. О том, как проявится эффект от антироссийских санкций в Азербайджане, "Вестник Кавказа" побеседовал с кандидатом экономических наук, доцентом кафедры "Международная экономика" UNEC Эмином Гарибли и экономистом Ровшаном Ибрагимовым.