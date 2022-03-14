В России хотят сохранить гибкое ценообразование, чтобы избежать дефицита

14 мар. 13:35

Правительство РФ продолжит взаимодействие с производителями и торговыми сетями, планирует сохранить гибкость в ценообразовании, чтобы избежать дефицита, сообщил в понедельник глава Минэкономразвития Максим Решетников.

Он отметил, что определенный опыт взаимодействия Минпромторга, Минсельхоза и ФАС с торговыми сетями и производителями был наработан в рамках ковидных ограничений. "Но очень важно в текущей ситуации, в условиях таких колебаний и самих мировых цен, и валютного курса, сохранить максимальную гибкость ценообразования, потому что если мы будем чрезмерно жестко диктовать сетям, производителям и так далее цены какие-либо, то очень скоро мы столкнемся с дефицитом", - предупредил Решетников.

Министр указал на важность сохранения рыночной экономики.

"Поэтому здесь, что называется, по ситуации, по конкретным видам продукции, на конкретных рынках принимаются решения. Но еще раз подчеркну - в этих условиях нам очень важно сохранять рыночный характер нашей экономики. Только это позволит нам максимально избежать снижения экономической активности и максимально быстро восстановиться", - подчеркнул он.