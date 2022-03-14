14 мар. 13:25

ЗАГ: Берлин призвал Варшаву остановить отправку поездов с беженцами из Украины

Германия требует от Польши приостановить отправку поездов с украинскими гражданами, заявил польский замглавы МВД Павел Шефернакер.

По его словам, масштаб беженцев из Украины застал Европу врасплох.

"Вчера вечером я говорил с немецким МВД, где нас попросили приостановить специальные поезда, которые едут в Германию, потому что там уже сложилась ситуация бутылочного горлышка", - цитирует замминистра "Известия".

Шефернакер подчеркнул, что за три дня Польшу на поездах покинуло 28 тыс человек. На территории страны остаются 1,5 млн украинских граждан.

"Мы все должны поддерживать друг друга, я рассчитываю на эту европейскую солидарность", - добавил он.