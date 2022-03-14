Россию лишили Кубка Дэвиса

14 мар. 13:05

Международная федерация тенниса исключила команды России и Беларуси из числа участников мужского и женского командных турниров – Кубка Дэвиса и Кубка Билли Джин Кинг, сообщает пресс-служба федерации.

Данное решение последовало вслед за лишением членства российских и белорусских теннисных федераций в составе ITF.

Напомним, Россия является действующим победителем мужского и женского турниров, благодаря чему автоматически получила путевки в финальные части соревнований.

Теперь мужскую сборную в Кубке Дэвиса заменит Сербия как команда с наивысшим рейтингом из числа проигравших ранее полуфиналистов. В Кубке Билли Джин Кинг вакантное после отстранения россиянок место займет Австралия, ее освободят от квалификации.