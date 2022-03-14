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Глава МИД Ирана посетит Москву 15 марта

Глава МИД Ирана посетит Москву 15 марта

Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан прибудет в Москву 15 марта.

В российской столице министр примет участие в переговорах, которые, как ожидается, будут посвящены ситуации вокруг ядерного соглашения, передает агентство ИРНА со ссылкой на представителя МИД страны Саида Хатибзаде.

По словам Хатибзаде, "консультации продолжаются на различных уровнях", в постоянном контакте находятся главы МИД различных стран, участвующих в переговорах, а также старшие переговорщики.

На прошлой неделе МИД России сообщил, что Сергей Лавров и Хоссейн Амир Абдоллахиан поговорили по телефону по инициативе иранской стороны.

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