Зурабишвили не будет возвращаться к вопросу помилования Саакашвили

14 мар. 13:01

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не будет возвращаться к вопросу помилования бывшего президента страны Михаила Саакашвили.

После начала спецоперации на Украине он неоднократно обращался к властям Грузии с просьбой дать ему возможность вернуться в Киев.

"Я не смогу и не буду возвращаться к теме помилования Саакашвили, откуда бы она не исходила, так как ответ один раз уже дан", – сказала он в ходе выступления в парламенте.

Зурабишвили уточнила, что "оживление" этого вопрос на фоне украинских событий ведет к поляризации в стране.