Зурабишвили попросила Зеленского вернуть посла Украины в Тбилиси

14 мар. 12:56

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в ходе своего ежегодного послания к парламенту попросила президента Украины Владимира Зеленского вернуть посла Украины в Тбилиси.



По ее словам, этот шаг позволит укрепить союз между Грузией и Украиной.



"Сегодня я с этой трибуны обращаюсь к своему коллеге и другу, президенту Украины Владимиру Зеленскому и прошу, чтобы он вернул посла, чтобы основательно укрепить союз между нашими народами в эти тяжелейшие минуты", - цитирует ее ТАСС.



Напомним, 1 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отзывает посла из Грузии "за преграды для добровольцев", которые хотят помочь Украине, и "неморальную позицию" по отношению к антироссийским санкциям.