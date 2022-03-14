Страны ЕС обсудят запрет на импорт стали и алюминия из России

14 мар. 12:49

Европейский союз планирует обсудить возможность введения запрет на импорт из России стали и алюминия. Об этом заявил госсекретарь при министерстве иностранных дел Франции Клеман Бон.

"Мы обсудим сегодня и, думаю, запретим импорт стали и алюминия из России. Это сильно бы затронуло Россию", - сказал он в эфире телеканала BFMTV.

Он подчеркнул, что ЕС наносит очень ощутимые удары по российской экономике и финансам.

Бон сообщил, что "юридически новые санкции будут утверждены сегодня послами стран ЕС в Брюсселе, а применение этих мер на практике начнется в ближайшие дни".

По словам госсекретаря, у Евросоюза в запасе есть и другие меры, однако раскрывать их он пока не намерен.