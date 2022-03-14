В России рекордно выросла стоимость компьютерного "железа"

14 мар. 12:43

Компьютерные комплектующие на российском рынке снова стали кратно дороже, чем несколько дней назад.

В торговых сетях и магазинах компьютерные видеокарты, как и остальное "железо", резко выросли в стоимости. Так, младшая в линейке NVIDIA GeForce RTX 3050 при рекомендованной цене в 25 тыс рублей могут предложить до 120 тыс рублей. За топовую RTX 3090 просят свыше 500 тыс рублей.

Увеличение цен на видеокарты связано с волатильностью рубля и проблем с логистикой. В настоящее время наиболее выгодные варианты предлагают "частники" сайтах объявлений или китайские интернет-магазины.