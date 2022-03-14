Ингушетия избавится от крупнейшей свалки

14 мар. 12:41

Работы по рекультивации малгобекской свалки (крупнейшая в Ингушетии) планируется завершить до конца октября этого года.

В Минприроды Ингушетии сообщили о том, что расчистка ведется ускоренными темпами. "Завершение всех работ на объекте с проведением технического и биологического этапов рекультивации планируется до 30 октября текущего года", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что свалка находится в непосредственной близости к городу и расположенным рядом сельским поселениям, ее общая площадь составляет 20,8 га.