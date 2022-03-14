Творческое наследие Джаббара Гаръягдыоглу обсудят в Баку

14 мар. 12:20

Творческое наследие певца-ханенде, народного артиста Азербайджанской ССР Джаббара Гаръягдыоглу обсудят в Международном центре мугама (МЦМ) в Баку. Мероприятия под названием "Джаббар Гаръягдыоглу - ханенде, композитор, исследователь" пройдет 16 марта в 12.00.

Планируются доклады о жизни и деятельности ханенде – заслуженный деятель искусств, ханенде Агиль Меликов, профессор Минаханым Нуриева, профессор Вагиф Юсифли, поэт, публицист, автор книги "Джаббар Гаръягдыоглу" Вагиф Бахманли, сценарист Кямала Мусазаде, автор двух документальных фильмов, посвященных Джаббару Гаръягдыоглу, и сценарист Хафиз Эйнуллаев.

Также в рамках проекта, представленного в новом формате, в исполнении солистов МЦМ прозвучат песни Джаббара Гаръягдыоглу.

Автор идеи проекта – директор МЦМ, народный артист Мурад Гусейнов, координатор – доктор философии, исследователь Гюльгусейн Казымлы.