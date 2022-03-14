Запад хочет лишить Россию привилегированного статуса в ВТО

14 мар. 12:19

Евросоюз намерен добиваться лишения России режима максимального благоприятствования в рамках Всемирной торговой организации (ВТО).

"Вместе с США, Великобританией, другими партнерами по Группе семи (G7), страны ЕС добиваются лишения России привилегированного статуса в торговле, которым она обладает в ВТО", - сказал госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон в эфире телеканала BFM в понедельник.

По словам Бона, страны G7 хотят, чтобы для РФ отменили льготы, которые обеспечивают облегченный таможенный режим в ряде сфер международной торговли.