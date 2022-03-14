Жители КНДР заменят мигрантов из СНГ в России?

14 мар. 12:08

В Приморском крае представители строительной отрасли предложили нанимать на работу граждан Северной Кореи, заявила уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе Марина Шемилина.

"Представители строительной отрасли Приморья, у которых работает иностранная рабочая сила, выходили с инициативой, что нужно проработать вопрос о разрешении, о снятии санкций на въезд северокорейских рабочих", - сказала Шемилина, добавив, что с поддержкой предложений руководство края намерено обратиться в правительство РФ.

Он также подчеркнула, что в строительной отрасли региона повторяется ситуация восьмилетней давности, когда из-за роста курса доллара большая часть рабочей силы из стран СНГ уехала из России. "Так же и сейчас многие из них собираются уехать, потому что при нынешнем курсе доллара им получается невыгодно работать", - отметила Шемилина, уточнив, что освободившиеся места можно предоставить рабочим из Северной Кореи, пишет РИА Новости.