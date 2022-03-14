Зурабишвили просит Киев вернуть посла Украины в Тбилиси

14 мар. 11:56

Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой вернуть посла Украины в Тбилиси. По ее словам, это необходимо для укрепления двусторонних союзнических отношений.

"Сегодня я с этой трибуны обращаюсь к своему коллеге и другу, президенту Украины Владимиру Зеленскому и прошу, чтобы он вернул посла, чтобы основательно укрепить союз между нашими народами в эти тяжелейшие минуты", - сказала президент Грузии в ходе своего ежегодного послания к парламенту.