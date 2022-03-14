Почему НАТО не вмешивается в спецоперацию России на Донбассе

Один из главных итогов первых недель военной спецоперации России на Донбассе – прояснение реальной позиции НАТО в отношениях с Москвой. Россия довольно давно была вписана в число ключевых угроз безопасности стран Альянса, однако только сейчас сама жизнь заставила западный военный блок раскрыть карты и продемонстрировать, как именно он намерен противостоять этой угрозе. Оказалось, что в военном плане – почти никак, пока российская армия не заходит на территорию НАТО. Киев уже 19 дней просит у Брюсселя и Вашингтона прямой военной помощи, включая тяжелые вооружения и закрытие украинского неба, Варшава предлагает "старшим братьям" варианты, однако американские и европейские власти от них отказываются.

Причина проста: и в Белом доме, и в евроструктурах постоянно подчеркивают, что не хотят провоцировать Россию на Третью мировую войну и боевые действия с использованием ядерного оружия. Такой сценарий на Западе рассматривают как вполне реальный, в особенности после того, как 27 февраля президент России Владимир Путин приказал перевести силы сдерживания в особый режим несения боевого дежурства, то есть активировал российскую "ядерную триаду". С тех пор никаких новых приказов об изменении характера службы сил сдерживании не поступало, однако Запад воспринял этот сигнал серьезно, как можно видеть по ежедневным заявлениям главы европейской дипломатии Жозепа Борреля и представителей американских властей: ни ЕС, ни США не будут отправлять свои тяжелые вооружения, включая боевые самолеты на Украину, и тем более не станут закрывать небо.

Стремясь помешать России завершить военную спецоперацию на Донбассе, Запад, тем не менее, стремится избежать прямого военного столкновения с российской армией, поскольку опасается спровоцировать Москву на боевые действия куда большего масштаба, которые нанесут огромный урон и европейцам, и американцам. Российская спецоперация военного урона Западу не наносит, и западные власти хотят, чтобы так все и оставалось.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" военный обозреватель ТАСС, полковник в отставке Виктор Литовкин, перевод российских сил сдерживания в особый режим несения боевого дежурства показал всю серьезность намерений России защитить себя, и это на Западе приняли тоже всерьез. "Я думаю, что они поняли, что с Россией шутить не надо. Поэтому европейцы и американцы решили не отправлять на Украину свои войска, так как это может кончиться для НАТО печально. В итоге сейчас они занимаются даже не столько поставками боевой техники и вооружений на Украину, сколько заявлениями об этом – самолеты на Украину не летают, а фурами и железной дорогой возить опасно, так как транспортные пути находятся под российским контролем", - сообщил он.

Часть техники, отправленной Запад на подмогу Киеву уже стала трофеями российской армии. "Частично эта западная военно-техническая помощь Украине уничтожена, частично взята на вооружение ВС Донецкой и Луганской республик. На что-то большее Запад явно не готов, в том числе благодаря нашему напоминанию НАТО и США, что Россия является ядерной державой и в любой момент может прекратить существование того или иного натовского государства. Осознание этого действует безусловно отрезвляюще и на Вашингтон, и на Брюссель. В частности, они не готовы ни закрывать небо над Украиной, потому что их самолеты будут сбивать, а аэродромы – уничтожать. Хотя Зеленский говорит, что НАТО его обмануло и предало, надо понимать, что Альянс и не хотел делать ничего, что вылилось бы в военный конфликт с Россией", - подчеркнул Виктор Литовкин.

Военный политолог, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев, в свою очередь, обратил внимание, что НАТО все же стремится сделать максимум для военной помощи Киеву, если это не угрожает безопасности стран Альянса. "НАТО помогает Украине, только не напрямую. Войска и техника официально на Украину не вводятся, но помощь идет всеми видами ресурсов, включая и поставки оружия, и отправку сотрудников западных ЧВК (которых там было много и до февраля), и участие натовских генералов в разработке военных планов. Да, НАТО не хочет, чтобы западные солдаты погибали, но Альянс де-факто воюет с Россией руками ВСУ, националистов и ЧВК. Вооружение там полностью натовское, прежде всего американское", - рассказал он.

"НАТО не хочет только одного – прямой войны с Россией, поскольку тогда Россия сможет наносить ракетные удары по странам Альянса, и перевод сил сдерживания в особый режим боевого дежурства подтверждает готовность к этому. Так что НАТО делает все, чтобы формально в боевых действиях не участвовать. Конечно, наносить удары непосредственно по России они не будут – или же это будет сделано руками украинцев, опять же, то есть так, чтобы атаки совершались с территории Украины и де-юре страны НАТО не были замечены", - добавил Александр Перенджиев.

Как можно видеть, пока что Запад избрал для себя безопасную с военной точки зрения стратегию ведения против России экономической войны. И это логично: какими бы ни были планы европейцев и американцев, они все-таки хотят платить за них своими деньгами – уходя с российского рынка или приостанавливая деятельность – а не своими жизнями. Отказываясь от явной военной помощи Украине, они демонстрируют, что понимают, что происходит и каковы новые мировые реалии.