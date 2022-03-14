В Дагестане открыто крупное газовое месторождение

14 мар. 11:52

Компания "Лукойл" открыла в Каспийском море газовое месторождение Хазри с запасами 48 млрд кубометров, сообщает Роснедра.

"Месторождение Хазри (открытие 2022 года). Недропользователь: ООО "ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть". Месторождение относится к группе крупных, в целом начальные извлекаемые запасы свободного газа составили 48 миллиардов кубических метров, конденсата – 8,2 млн тонн", - сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что месторождение находится в российском секторе средней части Каспия в 70 км от Махачкалы.