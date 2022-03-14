Россияне стали хуже спать по ночам

14 мар. 11:46

Опрос ВЦИОМ показал, что почти половина россиян жалуется на плохой сон.

За последние два месяца 44% россиян стали часто просыпаться по ночам, среди пенсионеров с такой проблемой столкнулись 55% опрошенных.

Женщины просыпаются по ночам чаще мужчин - 53% против 32%.

Крепкий ночной сон сохраняется у половины россиян, особенно хорошо по ночам спит молодежь 18-24 лет (67%).

С нейтральным настроением просыпается 39% сограждан, с подавленным - 22%, с хорошим - 35%.

Опрос был проведен 5 марта, в нем приняли участие 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.