Стало известно, в какие страны могут отправиться россияне прямым рейсом

14 мар. 11:38

Граждане России могут отправиться за рубеж прямым рейсом в 15 стран, сообщает пресс-служба АТОР.

"В марте 2022 года зарубежными перевозчиками прямые рейсы из России, на которых могут лететь туристы, заявлены в 15 стран. Это Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Катар, Марокко, Иран, Казахстан, Киргизия, Армения, Белоруссия, Туркменистан, Таджикистан, Узбекистан, Индия, Шри-Ланка", - говорится в сообщении.

Ранее от полетов из России отказались азербайджанские компании Azerbajzan Airlines и Buta Airways, египетский перевозчик EgyptAir, казахстанская Air Astana, турецкий лоукостер Pegasus Airlines.