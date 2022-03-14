В Польше считают, что Западу будет трудно отказаться от нефти из России

14 мар. 11:27

Европа и США не смогут быстро наложить санкции на российскую нефть, заявил заявил уполномоченный представитель правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский.

"Возможно, ключевым моментом является то, что поставки нефти в США из России – это, если я хорошо помню, около 8% американского потребления", - приводит его слова РИА Новости.

Он отметил, что Вашингтон в любой момент может заместить этот объем собственным производством или высвобождением своих запасов. "В связи с этим влияние такого решения на экономику США минимально, а в Европе - огромно", - добавил Наимский.

Ранее глава польского правительства Матеуш Моравецкий призвал Еврокомиссию запретить поставки из России нефти, газа и угля. До этого Штаты отказались от закупки российских энергоносителей.