Еще 41 тыс россиян заразилась коронавирусом

14 мар. 11:17

В России за минувшие сутки выявили 41 055 новых случаев коронавируса.

В Петербурге новых случаев 1 547, в Москве - 957, в Подмосковье - 772. В Краснодарском крае - 551, в Ставропольском крае - 222, в Крыму - 658, в Дагестане - 70, в Кабардино-Балкарии - 91, в Адыгее - 235, в Карачаево-Черкесии - 53, в Северной Осетии - 53, в Ингушетии - 25, в Чечне - 35.

Общее число случаев инфицирования в России достигло 17 376 241.

Госпитализированы за сутки 2 712 человек, на 15% меньше чем накануне.

Выздоровели за сутки 105 243 человек, за все время - 15 585 650.

Умерли за сутки 533 пациентов, с начала пандемии - 361 344.