Выплаты в 10 тыс рублей получили почти 40 тыс беженцев из Донбасса

14 мар. 11:07

Выплату в размере 10 тыс рублей получили 90% обратившихся за жителей ДНР и ЛНР, эвакуированных в Россию, пишет ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

"Всего заявления на разовую финансовую помощь, размер которой составляет 10 тыс рублей, подали 43,4 тыс человек. Выплаты получили почти 40 тыс человек, это 90% обратившихся", - рассказал собеседник агентства.

Общая сумма выплат уже превысила 391 млн рублей.

Основная часть беженцев, обратившихся за выплатой, находятся в Ростовской области. "Люди еще продолжают обращаться с заявлениями на получение выплат", - добавили в силовых структурах.

Напомним, всего в Россию из Донбасса и Украины прибыли почти 250 тыс беженцев.