Силуанов: Запад пытается вызвать в РФ искусственный дефолт

14 мар. 10:41

Заморозку валютных счетов Центробанка можно расценить как желание Запада создать в России искусственный дефолт, заявил глава Минфина Антон Силуанов.

"Заморозку валютных счетов Банка России и Правительства РФ можно расценивать как желание ряда зарубежных стран организовать искусственный дефолт, не имеющий под собой реальных экономических оснований", - сказал он.

Далее он отметил, что российская сторона готова проводить оплаты в рублях по курсу ЦБ на дату платежа. Также, что касается выпуска еврооблигаций, то такая возможность была заложена непосредственно в эмиссионных документах.