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Угарный газ отравил пятерых в Махачкале

Угарный газ отравил пятерых в Махачкале

Пять человек отравились угарным газом в махачкалинском поселке Ленинкет, сообщила руководитель пресс-службы Министерства здравоохранения Дагестана Зарина Агмадова.

По ее словам, среди пострадавших трое детей, они госпитализированы. "В поселке Ленинкент пять человек отправились угарным газом, среди них трое детей, они в тяжелом состоянии. Состояние одной пострадавшей врачи оценивают как крайне тяжелое", - приводит слова собеседницы ТАСС.

В настоящее врем устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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