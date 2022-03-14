Угарный газ отравил пятерых в Махачкале

14 мар. 10:16

Пять человек отравились угарным газом в махачкалинском поселке Ленинкет, сообщила руководитель пресс-службы Министерства здравоохранения Дагестана Зарина Агмадова.

По ее словам, среди пострадавших трое детей, они госпитализированы. "В поселке Ленинкент пять человек отправились угарным газом, среди них трое детей, они в тяжелом состоянии. Состояние одной пострадавшей врачи оценивают как крайне тяжелое", - приводит слова собеседницы ТАСС.

В настоящее врем устанавливаются все обстоятельства случившегося.