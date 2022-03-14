В Москве закрылись не все рестораны McDonald's

14 мар. 10:09

Ресторан McDonald's около станции метро "Добрынинская" в центре Москвы работает утром 14 марта, пишет РИА Новости.

Ранее в корпорации сообщили, что "в связи с операционными, техническими и логистическими сложностями" McDonald's с 14 марта временно приостановит обслуживание в предприятиях сети в России".

В понедельник утром McDonald's у метро "Добрынинская" продолжал работать. Москвичи заказывали завтраки и кофе, курьеры служб доставки дожидались заказов.

Всего в России 850 ресторанов McDonald's, в них работают более 62 тыс человек, на предприятиях поставщиков – еще около 100 тыс человек. В период временного закрытия сотрудники продолжат получать среднемесячную зарплату и социальные льготы и гарантии.