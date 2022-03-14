Instagram официально стал запрещенным в России сайтом

14 мар. 10:05

Роскомнадзор внес соцсеть Instagram в реестр запрещенных в России сайтов. Соответствующая информация опубликована на портале ведомства.

Отмечается, что при поиске сайта Instagram.com сервис по проверке блокировок в РФ выдает сообщение о том, что доступ к соцсети ограничен по требованию Генпрокуратуры от 11 марта 2022 года.

Роскомнадзор начал блокировать Instagram в России с полуночи 14 марта из-за распространения в социальной сети призывов к совершению насильственных действий против россиян. Пользователям дали 48 часов для сохранения или переноса своих публикаций на другие площадки.