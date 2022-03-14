ВЦИОМ: в 2022 году россияне боятся инфляции, безработицы и преступности

14 мар. 9:57

Опрос ВЦИОМ выяснил главные страхи россиян в этом году.

Как рассказал генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров, у многих сограждан есть серьезные опасения по поводу инфляции и отсутствия работы, пишут "Известия".

"Пока санкции мы ощущаем преимущественно в информационном пространстве. Но через какое-то время санкции войдут в нашу повседневность. Мы почувствуем, что ассортимент в магазинах сократился, а цены выросли. Почувствуем, что отпуск не сможем спланировать с выездом за границу", - отметил он.

Россияне боятся роста цен на предметы повседневного потребления, сокращения ассортимента. Некоторым предстоит поменять привычки и отказаться от любимого иностранного фаст-фуда.

По словам Федорова, военный страх в России пока не очень высок, это связано с тем, что спецоперация проходит на территории Украины.

"Но есть страхи относительно роста преступности. Это обычно происходит, когда начинаются экономические кризисы", - указал глава ВЦИОМ.