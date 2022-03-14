Силовики помогли жителям Узбекистана взыскать долги по зарплате

14 мар. 9:46

Правоохранители помогли узбекским мигрантам взыскать долги по зарплате на общую сумму 5 млн рублей, сообщает пресс-служба агентства по внешней трудовой миграции министерства труда и занятости Узбекистана.

По данным ведомства, 152 гражданина Узбекистана, работающих на предприятиях "Стройсервис" и "Коч Констракшн" в России, обратились в московское представительство агентства для решения вопроса с задержкой получения зарплаты.

"Для решения проблемы представители агентства обратились в органы прокуратуры, полиции и следственный комитет РФ. При сотрудничестве с российскими правоохранительными органами взыскана задолженность по месячной заработной плате в размере 5 млн рублей", - сказано в сообщении.

Отмечается, что против работодателей возбуждено уголовное дело, которое находится на рассмотрении СКР.