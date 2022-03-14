Выведет ли армянская оппозиция людей на улицы этой весной

На фоне беспрецедентного противостояния России и Запада события в зоне ответственности российской миротворческой миссии в Карабахе могут показаться рутинными. Однако в две недели марта здесь участились случаи нарушения режима прекращения огня, а также был поврежден единственный газопровод, ведущий с территории Армении в зону деэскалации. Одновременно активизировалась армянская пропаганда, неустанно обвиняющая Азербайджан в создании якобы невыносимых условий проживания для армянской общины, а также в попытках дискредитировать присутствие российских миротворцев в регионе.

Складывается впечатление, что в преддверии весенних протестных акций в обществе намеренно нагнетается атмосфера. Сейчас во всех бедах Армении обвиняется "турецко-азербайджанский тандем", якобы готовый пожертвовать хрупким региональным миром, тем самым открывая "второй фронт" для России. Справедливое стремление азербайджанской стороны разобраться в причинах взрыва газопровода, прежде чем допустить к нему кого бы то ни было, интерпретируется не иначе как диверсия. Казалось бы, желая создать гуманитарную катастрофу, нужно было взрывать газопровод зимой, тем более осуществлять опасное мероприятие на фоне текущего геополитического противостояния недальновидно. Однако риторика теорий заговора из уст армянской пропаганды звучит подобно обвинительному приговору, для которого совершенно необязательная доказательная база.

Вообще нынешняя весна сопровождается обилием новых конспирологических теорий, которые якобы должны пробудить в армянах жажду справедливости. Националисты прибегают к откровенному оболваниванию рядовых граждан. Так, депутат из фракции "Армения", бизнесмен Ваге Акопян, чей карманный проект партия "Возрождающаяся Армения" лег в основу оппозиционного блока, заявил в интервью NEWS.am, что не понимает, зачем правительству Пашиняна вести диалог с Турцией, ведь та не предоставила гарантий статуса для де-факто несуществующей "НКР". Видимо, военная катастрофа Армении прошла мимо Ваге Акопяна, а взятые Ереваном обязательства мира, деоккупации и деблокады транспортных коридоров, в том числе инклюзивный диалог в отношениях с соседями и вовсе не могут отложиться в сознании политика-бизнесмена, готового превратить мирную политическую повестку в элемент торга.

Однако если принять во внимание то, что наивный популизм оппозиционных политиков существует в пространстве эмоций, то можно предположить, к кому обращался Акопян и подобные ему демагоги. Цель такой риторики – исключить осмысление причин военного поражения и несостоятельности реваншистской идеологии, заменив это очередной надеждой на невнятное будущее при условии всеобщей мобилизации. Такие политики не хотят признавать, что вмешательство российских миротворцев предотвратило окончательное уничтожение отдельных сепаратистских элементов, уже успевших сегодня стать рудиментами армянской политики.

Реваншисты подталкивают армянскую общественность к акциям, внедряя идею о предрасположенности армян к борьбе на фоне геополитического противостояния. В нынешних условиях любые общественно-политические акции против действующей власти кажутся чем-то крайне рискованным, поскольку могут породить дополнительный хаос. Однако армянские националисты внушают людям иллюзию выбора, при котором по результатам конфликта между Россией и Западом, Армения якобы сможет выбрать более удачный внешнеполитический вектор, так как армянская диаспора процветает и на постсоветском пространстве, и странах Евросоюза, и в США.

Но риторика псевдопатриотов не отражает реальных тенденций в обществе. Армянские обыватели озабочены кризисом в экономике, во многом связанной со структурами ЕАЭС, которые в данный момент испытают санкционное давление. Многие понимают, что рокировка между нынешней и бывшей элитой не способна вдохнуть жизнь в экономику Армении, поскольку ни в команде Пашиняна, ни в команде экс-президента Кочаряна нет никого кроме PR-менеджеров. С этим и связана бесперспективность протестной весны, которая тешит лишь поруганное самолюбие отдельных политиков, но никак не отвечает интересам всего армянского общества.