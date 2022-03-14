Fitch понизило рейтинг "Газпрома", "Лукойла" и других российских сырьевых компаний до "CC"

14 мар. 9:26

Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента в иностранной валюте 28 российских сырьевых компаний до "CC".

Рейтинг "CC" Fitch дает следующим компаниям: "Газпром", "Газпром нефть", "Татнефть", "ЛУКОЙЛ", "НОВАТЭК", "Башнефть", "Северсталь", Eurasia Drilling Co., "Якутская топливно-энергетическая компания", "Норильский никель", НЛМК, "Магнитогорский металлургический комбинат", "Металлоинвест", Nord Gold, Evraz, "Полюс", Petropavlovsk, "АЛРОСА", ПАО "Кокс", "СУЭК", "Русал", "ВСМПО-Ависма", "СИБУР", "Казаньоргсинтез", "ЕвроХим", "Акрон", "ФосАгро", "Уралкалий".

Также агентство понизило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента в иностранной валюте 20 российских регионов до "C", среди них Москва, Санкт-Петербург, Подмосковье, Новосибирск и Новосибирская область, Свердловская область, Нижегородская область, Челябинская область, Кировская область, Ярославская область, Оренбургская область, Липецкая область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Красноярский край, Алтайский край, Ставрополье, республики Саха (Якутия), Марий Эл, Башкирия и Татарстан.