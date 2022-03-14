ЦБ изменит порядок расчета курсов доллара и евро к рублю

14 мар. 9:21

Центробанк расширит временной диапазон расчета курса доллара к рублю и упростит порядок установления курса евро для повышения репрезентативности доллара по отношению к рублю в условиях повышенной волатильности на валютном рынке, сообщает пресс-служба регулятора.

"Банк России для повышения репрезентативности курса доллара США по отношению к рублю в условиях повышенной волатильности на валютном рынке расширит временной диапазон расчета официального курса доллара к рублю, а также упростит порядок установления официального курса евро к рублю", - говорится в сообщении.

В ЦБ отметили, что проект данного указания уже направили в министерство юстиции на регистрацию, документ вступит в силу со дня официального опубликования. Согласно ему, Банк России будет устанавливать курс доллара по данным Мосбиржи о средневзвешенном курсе доллара к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 16:30 по московскому времени. Ранее период расчета составлял с 10:00 до 11:30 часов.