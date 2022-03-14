Врач сообщил о том, что ковид приводит к микротромбам

14 мар. 8:24

Тромбообразование в нашем теле происходит регулярно, однако организм способен "уравновесить" этот процесс, а COVID-19 нарушает работу по свертываемости. Об этом сообщил Врач-гематолог, завотделением трансфузиологии Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева Минздрава Павел Трахтман.

"Коронавирус приводит к довольно серьезному нарушению свертывающей системы крови, вызывая, в том числе, повышенную способность к образованию тромбов", - приводит слова собеседника радио Sputnik.

Далее медик отметил, что вирус наиболее опасен для тех, кто страдает повышенным тромбообразованием.