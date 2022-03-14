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Часть Тбилиси останется без воды

Часть Тбилиси останется без воды

Водораспределительная компания Georgian Water and Power сообщила о приостановке водоснабжения рядя районов Тбилиси.

"15 марта компания Georgian Water and Power проведет необходимые технические работы на водопропускном тоннеле Грмагеле-Самгори, чтобы стабилизировать подачу воды. Работы на тоннеле позволят компании эффективно управлять водными потоками", – говорится в заявлении GWP.

Уточняется, что отключение коснется жителей районов Исани, Надзаладеви, Чугурети.

 Работы начнутся 15 марта в 10:00 и продлятся до 22:00 часов 16 марта.

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