Часть Тбилиси останется без воды

14 мар. 7:24

Водораспределительная компания Georgian Water and Power сообщила о приостановке водоснабжения рядя районов Тбилиси.

"15 марта компания Georgian Water and Power проведет необходимые технические работы на водопропускном тоннеле Грмагеле-Самгори, чтобы стабилизировать подачу воды. Работы на тоннеле позволят компании эффективно управлять водными потоками", – говорится в заявлении GWP.

Уточняется, что отключение коснется жителей районов Исани, Надзаладеви, Чугурети.

Работы начнутся 15 марта в 10:00 и продлятся до 22:00 часов 16 марта.