ВЦИОМ поинтересовался снами россиян

14 мар. 7:34

Около 23% россиян сообщили о том, что видят сны каждую ночь, всего о наличии сновидений рассказали 69% опрошенных россиян, свидетельствую данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"Сновидения видят 69% россиян, 64% в той или иной степени их запоминают. Каждому четвертому сны снятся часто - каждую ночь или несколько раз в неделю (23% и 25%)", - свидетельствует статистика.

Уточняется, что женщинам сновидения приходят чаще, чем к мужчинам: видят сны несколько раз в неделю около 28% женщин и 22% мужчин.