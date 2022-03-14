Медик: говорить о завершении пандемии коронавируса неверно

14 мар. 6:18

Говорить о завершении пандемии неверно, так как снижение коллективного иммунитета неизбежно, заявил врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, главврач клинико-диагностической лаборатории ООО "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков.

По его словам, это повлечет за собой новый подъем заболеваемости. "Цифры говорят нам о том, что заболеваемость и число госпитализаций падает. Но считать, что пандемия идет на спад или закончилась нельзя - сейчас закончилась острая фаза пандемии", - сказал он.

Далее медик отметил, что вирус остался в популяции во всех странах. "Заболеваемость невысока из-за того, что значительная, подавляющая часть населения приобрела иммунную защиту. Через некоторое время уровень защиты снизится, заболеваемость снова начнет расти", - при водит слова собеседника РИА Новости.

Врач также отметил, что "другое дело, что у большей части людей это будут нетяжелые случаи".