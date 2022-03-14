Обзор СМИ Кавказа 7 - 13 марта

В пятницу в Сухуме прошла акция в поддержку действий России по обеспечению мира и порядка в ДНР и ЛНР, денацификации и демилитаризации Украины, информирует "Спутник-Абхазия". На стадионе собралось около 3000 человек, многие держали плакаты "Мы за Россию! Мы за мир", "Мы с тобой, Россия!", "Абхазия и Россия вместе!" Выступивший перед собравшимися президент Абхазии Аслан Бжания подчеркнул, что страны, которые настроены против спецоперации на Украине, руководствуются политикой двойных стандартов. "Меры, предпринимаемые руководством России в рамках специальной военной операции, направлены на устранение стратегических угроз как для самой России, так и для ее настоящих друзей, и прежде всего нас с вами! Я, как глава государства, все руководство Республики Абхазия и наш многонациональный народ всецело поддерживаем президента России Владимира Владимировича Путина", – сказал Бжания. Поддержку России выразили все выступившие на митинге, среди которых были и ветераны Отечественной войны.

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Глава Северной Осетии Сергей Меняйло на рабочей встрече с представителями бизнес-сферы республики сообщил, что от жителей республики поступают обращения о необоснованном повышении цен на продукты питания. В связи с этим стороны обсудили ряд вопросов, в числе которых – контроль за повышением цен, пишет газета "Северная Осетия". "Перед нами стоит серьезная задача – не допустить спекулятивного роста цен, и в первую очередь – на социально значимые продукты и лекарственные препараты", – подчеркнул Меняйло. В целях контроля за динамикой цен на территории республики глава РСО-А поручил профильному министерству организовать ежедневный мониторинг наличия социально значимых продуктов питания, товаров первой необходимости и цен на них, обеспечить межведомственное взаимодействие по вопросу соблюдения антимонопольного законодательства производителями, оптовыми и розничными поставщиками товаров при формировании цен. "В любом случае мы предлагаем сдерживать цены, при этом важно сохранить достаточную насыщенность торговых сетей основными продуктами питания и товарами первой необходимости, - сказал Меняйло. Он заявил, что если есть проблемы с поставщиками, готов сам подключиться, лично поговорить с производителями. Также предстоит выстроить новые логистические цепочки. "Сейчас в приоритете – не заработок, а взаимная поддержка. Поднимать ажиотаж или попытаться за один день заработать не получится, мы этого не допустим. Мы найдем аргументы, чтобы сдержать рост цен – эту задачу поставил президент РФ, и мы ее выполним", – подчеркнул Сергей Меняйло. О также поручил профильному министерству взять под жесткий контроль изменение цен на лекарства в аптеках и тарифы на транспорт.

Проблемы обеспечения населения продовольственными товарами, сохранения в торговых сетях ассортимента товаров широкого потребления и предотвращения роста цен с учетом санкций поднимались и в Кабардино-Балкарии. Комментируя итоги встречи с предпринимательским сообществом, глава КБР Казбек Коков заявил, что никаких угроз нехватки продуктов в республике нет. Он особо остановился на фактах необоснованного ажиотажного спроса на наличные деньги и на ряд товарных групп. Ситуация со спросом на наличность была стабилизирована в течение двух дней. "Уверяю вас, тот поток населения, который мы видели, что идет к банкоматам, показывает, что средний класс есть, люди сегодня имеют средства, на которые можно покупать, приобретать что-то", – передает слова главы КБР газета "Кабардино-Балкарская правда".

Говоря о росте цен на ряд продовольственных товаров, глава республики подчеркнул, что это временная ситуация: в большей степени на инфляции, на росте цен сейчас сказывается ажиотаж, который возник. "Если бы сегодня люди с пониманием отнеслись и ажиотажно не скупали эти товары, то все стабилизировалось бы, и цены спустились вниз. Это ажиотаж, который необоснован", - заметил он. Коков предложил в рамках координационного штаба создать отраслевые рабочие группы с "горячими линиями", куда можно оперативно обратиться. Предприниматели, в свою очередь, выступили с инициативами по снижению рисков, выразили готовность к взаимодействию в интересах населения республики. В ближайшее время будут образованы оперативные отраслевые рабочие группы, задача которых — постоянно анализировать текущую ситуацию, мониторить потребительский рынок на предмет обеспеченности продовольствием, быть в тесном взаимодействии с предпринимателями и принимать все возможные меры по возникающим рискам.

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Большегруз с гуманитарной помощью отправился в эти дни из Карачаево-Черкесии в Ростовскую область, где временно проживают беженцы из Донбасса. Детское питание, игрушки, канцтовары и одежда, бытовая техника, кондитерские изделия и крупы, питьевая вода, овощи, консервы, постельные принадлежности – все это приносили жители КЧР и представители бизнеса в пункты сбора гуманитарной помощи, которые "Единая Россия" совместно с правительством КЧР, администрациями городов и районов организовала в населенных пунктах республики. Все это будет передано жителям Донецкой и Луганской Народных республик, сообщает карачаево-черкесская газета "День республики". "Хочется поблагодарить каждого, кто не остался в стороне и поддержал жителей Донбасса. Такая помощь очень важна для людей, которые оказались в трудной ситуации и вынуждены находиться вдали от своего дома. Важно окружить их заботой, теплом, показать, что они не остались одни", – отметила депутат парламента КЧР, заместитель руководителя исполкома Карачаево-Черкесского регионального отделения партии "Единая Россия" Фатима Карданова. Это уже вторая партия помощи, которую республика направляет беженцам Донбасса. Ранее регион передал порядка 20 тонн гуманитарного груза.

"Абхазия-информ" передает, что жители республики также активно участвуют в сборе гуманитарной помощи для воюющего Донбасса. Граждане приносят для отправки в ДНР и ЛНР бутилированную воду, соки, не скоропортящиеся продукты питания, цитрусовые, бытовую химию, теплые вещи, включая и детские, обувь. Многие граждане перечисляют для дончан и луганчан денежные средства. Акцию по сбору гуманитарной помощи объявило МЧС Абхазии. Сформированный гуманитарный груз будет доставлен сотрудниками спасательного ведомства РА в Донецк и Луганск.

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По сведениям газеты "Дагестанская правда", продукции сельского хозяйства в республике имеется в достаточном количестве. Объем продукции АПК региона в 2021 году превысил 176 млрд рублей, или 100,5 % по отношению к итогам 2020 года. Практически по всем основным направлениям индикаторы выполнены. Наиболее заметные достижения отмечены в зерноводстве – рост на 6,5 %. Объем произведенного риса достиг рекордных 118,9 тыс. тонн. Более того, сформировался рисоводческий кластер. В прошедшем году ООО "Мареновский" ввел в эксплуатацию новый, уже четвертый в республике рисоперерабатывающий завод на 5 тонн рисовой крупы в час. Если в 2017 году в республике не производилось вообще рисовой крупы, то в прошлом году в розничную сеть поставлено более 14 тыс. тонн.

В 2021 году в республике собрано плодов и ягод на 9,9 % больше урожая 2020 года, причем в товарном секторе произведено на 75 % больше. Винограда собрано на 13,8 % больше предыдущего года. Переработано порядка 70 % урожая. Успехи стали возможны благодаря адресной господдержке, а также системным мероприятиям со стороны Минсельхозпрода РД. В 2021 году в рамках мер поддержки по линии Минсельхоза РФ в Дагестане построено 3 фруктохранилища на 5,2 тыс. тонн, в настоящее время продолжается реализация еще нескольких проектов. В республике на постоянной основе проводится анализ ситуации на предмет наличия социально значимых групп продовольствия. Так, запасы муки в республике составляют ориентировочно 2,5 тыс. тонн, в том числе 250 тонн на 15 основных предприятиях хлебопекарной промышленности. В случае необходимости установленные мощности хлебопекарных предприятий позволяют увеличить производство более чем в 2 раза. Мука на 95 % в республику завозится из Ставропольского и Краснодарского краев, так как в природно-климатических условиях Дагестана тяжело в промышленных масштабах выращивать продовольственное зерно, отмечает издание.

В урожайный период Дагестан способен обеспечить свои потребности в продуктах из так называемого "борщевого набора". А во внесезонное время значительная часть картофеля, моркови, свеклы и ряда других продуктов в республику завозится. С учетом собственного производства и завоза в Дагестане имеются запасы овощей от 1 до 6 месяцев. Республика обеспечена мясом на месяцы вперед. В частности, у сельхозтоваропроизводителей в 21 районе находится на откорме около 32 тыс. голов крупного рогатого скота, более 190 тыс. овец и коз, 800 тыс. голов птицы. В случае необходимости основные предприятия по переработке молока и мяса подтверждают возможность увеличения переработки продукции животноводства. Сахар и подсолнечное масло в Дагестан завозятся из других регионов. Самообеспеченность республики по куриному яйцу составляет 30 %, недостающая часть завозится из Краснодарского и Ставропольского краев и Свердловской области. По мере надобности продолжаются поставки сельхозпродукции из других регионов России, а также из-за рубежа.

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В связи с принятием правительством РФ постановления от 6 марта 2022 года "О введении временного запрета на вывоз за пределы РФ медицинских изделий", министр здравоохранения и соцразвития Южной Осетии Сослан Наниев, в русле планирования рисков, с которыми может столкнуться республика, обратился к замминистра здравоохранения РФ Сергею Глаголеву. Была озвучена просьба о внесении изменений в закон, с целью сохранения возможностей поставок в республику медицинских изделий и, тем самым, избежания серьезных ситуаций.

Как рассказал Наниев в интервью "Спутник-Южная Осетия"", с российской стороной было достигнуто полное взаимопонимание по всем имеющимся вопросам. В ближайшее время в постановление правительства будет внесена возможность экспорта в Южную Осетию медицинских изделий. К ним относятся все медицинское оборудование и расходные материалы, включая медицинские системы для внутривенного введения растворов и до высокотехнологичного медицинского оборудования. Замминистра также анонсировал открытие в ближайшее время первой в республике ПЦР-лаборатории Минздрава РЮО в Дзауской районной больнице. "На данный момент оборудование - медицинское, лабораторное - позволяющее выполнять тестирование, уже есть. Для того, чтобы его монтировать успешно, нужно технически подготовить имеющуюся площадь и помещений", - сообщил Наниев. Гражданам данный вид тестирования будет доступен также во всех районных больницах. Оттуда забираемый материал будет отвозиться в ПЦР-лабораторию.