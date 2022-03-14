Известный турецкий певец спустя годы выступит в Баку

14 мар. 8:02

Известный турецкий певец Кенан Догулу выступит на международном музыкальном фестивале "Жара", который пройдет в Sea Breeze Resort в Баку 25-29 июля, передает Sputnik Азербайджан.

Организаторы после объявления имен российских исполнителей раскрыли имена турецких звезд. Отмечается, что Кенан Догулу выступит на фестивале 27 июля.

Догулу много лет назад выступал в Баку, и, как исполнитель признался в соцсети, безумно соскучился по своим азербайджанским зрителям. Он пообещал представить новую программу.

Кенан Догулу прославился после участия в международном песенном конкурсе "Евровидение 2007".

Напомним, что музыкальный фестиваль "Жара" с 2016 года проводился в Баку в курортном комплексе Sea Breeze Resort Эмина Агаларова. Организатором является музыкальный телеканал "ЖАРА TV", основанный популярным исполнителем и бизнесменом.