Врач рассказала, как снять стресс без лекарств

13 мар. 5:42

При стрессе у человека поднимается давление и пульс, прийти в себя поможет правильное дыхание и простая вода, рассказала врач-терапевт "Инвитро-Москва" Надежда Капнинская, пишет "Доктор Питер".

Чтобы быстро успокоиться, следует уйти в тихое место и маленькими глотками выпить стакан воды. Серия глотков понижает активность дыхательного центра, дыхание становится ровным, а пульс нормализуется.

Второй совет врача связан с дыханием. "Диафрагмальное дыхание способствует максимальному насыщению крови кислородом, снижению тревоги, телесного напряжения", - пояснила Капнинская.

Чтобы задействовать диафрагму, лягте, положите одну ладонь на грудь, другую - на живот. Вдох делается медленно носом, выдох - ртом, через слегка сжатые губы. Ладонь на животе должна подниматься и опускаться вместе с дыханием, а ладонь на груди - оставаться неподвижной.

Еще одни способ успокоиться основан на наших физиологических реакциях. "Действенный способ - провести указательным пальцем по губам горизонтально. Он основан на физиологической реакции парасимпатической нервной системы", - отметила врач. "Метод указательного пальца" успокаивает быстро и эффективно.