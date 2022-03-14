Мясокомбинат полного цикла заработает в Кизилюртовском районе до 2024 года

14 мар. 3:10

Новый мясокомбинат до 2024 года заработает в Кизилюртовском районе, он будет создан на средства АО "Росагролизинг" и республиканского бюджета, заявили в пресс-службе правительства Дагестана.

Вопрос строительства мясоперерабатывающего предприятия полного цикла рассматривался на заседании под руководством председателя правительства Абдулмуслима Абдулмуслимова.

"Проект по строительству мясокомбината предусматривает организацию производства и реализацию мясной продукции под собственным товарным брендом проектной мощностью до 700 голов мелкого рогатого скота и 50 голов крупного рогатого скота в смену", - цитирует сообщение ТАСС.

После выхода на плановую мощность предприятие будет выпускать охлажденные и замороженные мясные полуфабрикаты, консервы, колбасы и другие продукты мясопереработки.

Пока предварительно рассматриваются два участка для его строительства в Кизилюртовском районе.