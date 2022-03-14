Кабардино-Балкария выделила средства на предупреждение паводков

14 мар. 0:05

В этом году в Кабардино-Балкарии запланировано проведение комплекса противопаводковых и берегоукрепительных мероприятий, сообщил глава региона Казбек Коков.

"На текущий год на эти цели предусмотрели более 52 млн рублей", - написал он в инстаграм.

По словам Кокова, в 2022 году будут проведены берегоукрепительные работы на реке Хеу по защите Герпегежа, на левом берегу Малки в черте Прохладного, руслорегулировочные работы на реке Нальчик в районе Белой Речки, на реке Черек в пределах Псынабо, села Октябрьское в Майском районе. Также планируется углубить дно на реке Баксан в пределах Тырныауза.