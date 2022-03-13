СМИ: каждый швейцарец лишится трех тысяч евро за отказ от российского газа

13 мар. 21:59

Полный отказ от российских энергоносителей приведет Швейцарию к потере четырех процентов ВВП и обойдется каждому жителю страны в три тысячи франков ежегодно, заявил эксперт Центра экономических исследований ETH Zurich Ингве Абрахамсен в интервью Sonntagszeitung, передает РИА Новости.

"Конъюнктурный спад такого масштаба достаточно велик, чтобы вызвать промышленную рецессию", — сказал эксперт.

По его словам, даже для частичного отказа от газа России для отопления федеральному правительству в Швейцарии придется потратить три миллиарда франков (около 375 миллиардов рублей). Кроме того, жителям Швейцарии нужно быть готовыми к повышению цен на продукты, о чем заявил специалист по инвестициям банка Mirabaud Джон Плассард в интервью Le Matin Dimanche.

Стоимость газа в Европе выросла после того, как президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала военную спецоперацию в отношении Украины.