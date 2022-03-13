Азербайджанские борцы стали чемпионами Европы

13 мар. 21:42

Сегодня в болгарском городе Пловдиве завершился чемпионат Европы по борьбе среди спортсменов не старше 23 лет. В последний день соревнований азербайджанские борцы-вольники завоевали две золотые медали и одну бронзовую. Джабраил Гаджиев (74 кг) победил соперников из Армении, Австрии, Турции и Румынии и во второй раз подряд стал чемпионом Европы среди 23-летних.

Кроме того, победу одержал и Абубакр Абакаров (86 кг), одолевший борцов из Болгарии, Франции, Турции и Молдовы. Айдын Ахмедов (125 кг) также взял бронзовую медаль, победив соперников из Армении, но уступив грузину.

Вчера борцы-вольники из Азербайджана завоевали два золота и две бронзы. Первое место заняли Зиреддин Байрамов (65 кг) и Ислам Ильясов (97 кг), а третье - Тофик Алиев (57 кг) и Ашраф Аширов (79 кг).