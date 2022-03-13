Песков: переговоры РФ и Украины запланированы на понедельник

13 мар. 21:28

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил агентству РИА Новости, что переговоры РФ и Украины сейчас не идут, они запланированы на понедельник. Песков добавил, что переговоры пройдут в видеоформате.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на советника украинского президента Владимира Зеленского сообщило, что российско-украинские переговоры идут "прямо сейчас".

"Нет. Переговоры запланированы на завтра", - заявил Песков, отвечая на вопрос, соответствует ли действительности информация агентства Reuters.

К настоящему времени в Беларуси состоялось уже три раунда российско-украинских переговоров по урегулированию конфликта. Стороны достигли понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств. В субботу украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что все согласованные гуманитарные коридоры сработали.

"Все гуманитарные коридоры, которые были согласованы, они сработали. Удалось сегодня вывезти 12 729 человек", — сказал Зеленский в субботу в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк также сообщил, что переговоры между российской и украинской делегациями идут беспрерывно в видеоформате, созданы рабочие группы.

Кроме того, переговоры России и Украины прошли на полях Дипломатического форума в Анталье. Главы МИД РФ и Украины Сергей Лавров и Дмитрий Кулеба встретились при участии министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу. Лавров отметил, что Москва намерена вести серьезный разговор с украинской стороной на переговорной площадке в Беларуси. Эти встречи, подчеркнул министр, не должны закончиться подписанием "каких-то формальных бумаг". Он заявил, что необходимо согласовывать реальные вещи, которые приведут к "всеобъемлющему урегулированию украинского кризиса". Тем не менее, стороны не смогли договориться о прекращении огня, о чем заявил глава украинского МИД.

Вчера о готовности провести встречу между Украиной и Россией сообщил также Азербайджан.

"Азербайджан не является ни членом НАТО, ни членом ОДКБ, председательствует в Движении неприсоединения. Исходя из этого, считаем, что обе стороны могут чувствовать себя комфортно", - заявил помощник президента Азербайджана, руководитель отдела по внешнеполитическим вопросам президентской администрации Хикмет Гаджиев.

Напомним, что Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Владимир Путин заявил, что целью операции является "защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по словам президента, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины".