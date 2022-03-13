Министерство труда Азербайджана намерено цифровизировать еще 50 услуг

13 мар. 20:57

Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана планирует цифровизировать еще 50 услуг в 2022 году, сообщает ведомство. По словам министерства, основная цель – цифровизация 90 процентов услуг.

"110 из 175 услуг, оказываемых гражданам нашим министерством, предоставляются в электронном виде. 46 электронных услуг являются проактивными, то есть данные сервисы обеспечивают реализацию соответствующих социальных прав граждан в электронной форме без их обращения и подачи документов. Кроме того, по 30 направлениям предоставляются электронные справочные услуги, относящиеся к сфере обслуживания нашего министерства", - говорится в сообщении министерства.