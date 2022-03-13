Иран приостановил прямые переговоры с Саудовской Аравией, хотя ранее Эр-Рияд и Тегеран заявляли, что надеются на ослабление напряженности, но и не ждут прорыва в отношениях. Al Jazeera сообщает, что на этой неделе министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн объявил на дипломатическом форуме в Анталии, что пятый раунд переговоров между двумя региональными соперниками будет проведен в Багдаде. Но Nournews, связанный с Высшим советом национальной безопасности Ирана (SNSC), который занялся переговорами с королевством, в воскресенье объявил, что Иран в одностороннем порядке приостановил переговоры без указания причины.

Министерство иностранных дел Ирана ранее неоднократно заявляло, что страна готова к скорейшему возобновлению переговоров. Дипломатические отношения между двумя странами были разорваны в 2016 году, когда посольство Саудовской Аравии в Тегеране было взято штурмом протестующими после казни известного шиитского религиозного лидера королевством с суннитским большинством. Эр-Рияд поддержал кампанию "максимального давления" тогдашнего президента США Дональда Трампа по жестким санкциям против Ирана после его одностороннего выхода из ядерной сделки с мировыми державами 2015 года. Он также обвинил Иран в крупном нападении на его нефтяные объекты в 2019 году, что Тегеран отверг.

Две страны также стоят по разные стороны баррикад в войне в Йемене, где коалиция во главе с Саудовской Аравией с 2014 года ведет борьбу против связанного с Ираном движения хуситов.

Но первый раунд тайных переговоров, который состоялся в столице Ирака в апреле 2020 года, обозначил потенциальную оттепель. Переговоры были официально подтверждены только через несколько месяцев.

Переговоры состоялись, когда Иран и мировые державы снова собрались в Вене, чтобы восстановить ядерную сделку, официально известную как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Считается, что после более чем 11 месяцев переговоры в австрийской столице приближаются к финишу.

Ранее Иран заявил, что трое его дипломатов были приняты в Саудовскую Аравию через несколько лет, чтобы еще раз открыть представительство в Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Джидде.