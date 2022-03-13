Золотые медалисты из Казахстана: в Азербайджане нас всегда принимают радушно и гостеприимно

13 мар. 20:39

Участники 28-го Чемпионата мира по акробатической гимнастике, спортсмены из Казахстана Вадим Шульяр и Даниэль Дил, выступающие в составе мужской пары, прокомментировали прошедшие в Баку соревнования. Они заявили, что в Азербайджане их всегда принимают радушно и гостеприимно, передает новостное агентство Trend.

"Впечатления от Чемпионата незабываемые, эмоции переполняют, особенно после того, как мы завоевали золотую медаль. Мы упорно шли к этой награде - тренировались, готовились, и вот добились этого замечательного результата. Все участники – достойные соперники, поэтому конкуренция была сильная", - цитирует агентство слова спортсменов.

Напомним, что Вадим Шульяр и Даниэль Дил завоевали золото в программе балансового упражнения, а также две серебряные медали в программе темпового и комбинированного упражнения.

Они добавили, что в соревнования в Баку всегда проходят на высоком уровне.

"В Баку мы приезжаем не первый раз, были здесь на Кубке мира. От соревнований, организованных в Баку всегда масса положительных впечатлений", - отметили спортсмены.

10-13 марта в Баку прошел 28-й Чемпионат мира по акробатической гимнастике. В чемпионате приняли участие 170 гимнастов из 17 стран мира.