Госдеп: нет данных, что ракетный обстрел Эрбиля с территории Ирана был направлен против США

13 мар. 20:25

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс в письменном заявлении сообщил, что граждане и объекты США не пострадали в результате ракетного обстрела района Эрбиля. Он также добавил, что у Вашингтона нет данных о том, что эта атака была направлена против Соединенных Штатов.

"Никакие объекты США не были повреждены, а сотрудники не пострадали, и у нас нет свидетельств того, что атака была нацелена против Соединенных Штатов", - подчеркнул Прайс.

При этом в заявлении также говорится, что США "решительно осуждают ракетные удары", которые, по их версии, "были нанесены из Ирана". По мнению Прайса, эти удары были "вопиющим нарушением суверенитета Ирака".