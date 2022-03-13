На Чернобыльской АЭС возобновили электроснабжение

13 мар. 20:13

Электроснабжение Чернобыльской АЭС восстановлено после ремонтных работ. Об этом заявили в украинском "Энергоатоме", передает РИА Новости.

Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что войска Украины нанесли удар по электросетевым объектам, обеспечивающим энергоснабжение Чернобыльской АЭС.

"Украинские специалисты НЭК Укрэнерго завершили ремонтные работы на линии 330 кВ Лес-ЧАЭС и возобновили электроснабжение Чернобыльской АЭС и Славутича", - говорится в сообщении "Энергоатома", опубликованном в Telegram-канале.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко также заверил, что системы охлаждения отработавшего ядерного топлива на Чернобыльской АЭС вновь будут работать в штатном режиме после восстановления энергоснабжения станции, сообщает информационное агентство.