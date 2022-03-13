В правительстве Грузии исключили энергодефицит в стране в ближайшее время

13 мар. 19:59

Министр экономики Грузии, вице-премьер Леван Давиташвили заявил, что в правительстве страны не ожидают, что напряженная ситуация в регионе приведет к проблемам с электроснабжением в Грузии.

"В условиях растущего экономического развития импорт, к сожалению, растет. Однако на данный момент это не очень значительная цифра – примерно 10-14%, которые Грузия в целом приобретает в виде импорта. Есть два основных источника импорта электроэнергии — Россия и Азербайджан. Из России мы получаем около 1,2 ГВтч электроэнергии, из Азербайджана – около 600 МВтч, также есть импорт из Армении", - отметил Давиташвили.

Он добавил, что импорт в основном увеличивается в зимние месяцы, а весной и летом электроэнергия вырабатывается в излишке. Согласно прогнозу главы Минэкономики, в ближайшие месяцы в Грузии следует ожидать увеличения местной генерации.