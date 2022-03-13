США предупредили Китай о последствиях за помощь России

13 мар. 19:50

Белый дом предупредил Пекин о возможных "последствиях" для Китая, если он будет оказывать поддержку России. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Мы внимательно следим за тем, в какой степени Китай на самом деле оказывает материальную и экономическую поддержку России. Мы донесли до Пекина, что не потерпим и не допустим, чтобы какая-либо страна пыталась компенсировать России ее экономические потери", — отметил Салливан

14 марта в Риме Джейк Салливан встретится с главой канцелярии Комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам, членом Политбюро Яном Цзечи. Стороны обсудят ситуацию на Украине.