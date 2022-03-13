МВФ допустил наступление дефолта в РФ

13 мар. 19:31

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что в МВФ "больше не считают невозможным наступление дефолта в России". Она считает, что российскую экономику ожидает глубокая рецессия из-за санкций.

"Санкции довольно жестко влияют на российскую экономику. Мы ожидаем глубокой рецессии в России", - сказала она, добавив, что в МВФ "больше не считают невозможным наступление дефолта в России".

Директор-распорядитель МВФ также отметила, что ситуация вокруг Украины не приведет к мировому кризису.

"Я могу сказать, что мы наблюдаем на данный момент. Мы снижаем прогнозы роста мирового ВВП в 2022 году", — добавила она.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в России "фактически как таковых условий для дефолта не существует, если только они не создаются и не вменяются нам искусственно".